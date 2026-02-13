СФР без заявлений пересмотрит выплаты многодетным с превышением дохода в 10%

Соцфонд уже начал готовиться к новому порядку назначения пособий – когда их выплатят при небольшом превышении лимита.

Согласно правительственному законопроекту, сохранятся пособия для многодетных семей с незначительным превышением по доходам.

Согласно изменениям, СФР автоматически оформит выплату родителям троих и более детей, которые в 2025 году обращались за ее продлением, но получили отказ из-за превышения лимита.

Сейчас даже небольшой доход сверх лимита лишает семью права на пособие.

«Такое условие особенно чувствительно для многодетных семей, которым социальная поддержка со стороны государства очень важна», — пишет СФР.

По новым правилам, если доход семьи вырос за период получения пособия, при следующем обращении она сможет продлить выплату еще на год.

«Социальный фонд начал подготовку к реализации поручения Президента и проекта федерального закона, внесенного в Госдуму, касающегося предоставления единого пособия многодетным семьям», — сказал глава фонда Сергей Чирков.

Новый механизм выплат обещают сделать в максимально удобном и проактивном формате, чтобы многодетные родители как можно раньше воспользовались расширенными возможностями получения пособия.