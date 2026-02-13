Передача товара маркетплейсу – это не реализация

Начальник отдела камерального контроля НДС № 1 УФНС по Костромской области Любовь Шевак рассказала, как определять налоговую базу по НДС при работе на маркетплейсах.

Передача товара торговой площадке-посреднику не является его реализацией, уточнила она.

Датой отгрузки для исчисления НДС будет дата продажи товара конечному покупателю – физлицу. Ее указывают в отчетах, которые маркетплейс присылает организации или ИП. По этим данным составляется счет-фактура или бухгалтерская справка, которая отражается в книге продаж.

При этом в налоговую базу по НДС включают скидки, предоставленные покупателю самой площадкой, так как маркетплейс компенсирует продавцу разницу в цене.

А вот возмещение за утрату товара не образует налоговую базу, так как этот доход не связан с реализацией, пояснила Шевак.

