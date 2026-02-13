Когда в чеке можно указывать ставку НДС 20%: разъяснения ФНС

ФНС перечислила случаи, когда можно в чеках указать ставку НДС 20%, даже несмотря на то, что с 1 января 2026 года НДС уже 22%.

С 1 января 2026 года ставка НДС выросла до 22%, однако некоторые чеки могут по-прежнему ставить ставку 20%.

По данным ФНС, в 2026 году в кассовом чеки следует указывать прежнюю ставку НДС 20% в следующих случаях:

при возврате товара , купленного до 2026 года. В таком случае в чеке с признаком «Возврат прихода» будет ставка НДС 20%, которая была в первоначальном чеке;

при исправлении ошибок в чеках, пробитых до 2026 года;

при предоплате в 2025 году , если отгрузка товара запланирована на 2026 год. В таком случае продавцу нужно сформировать два чека: на предоплату по ставке НДС 20%, и на передачу товара с признаком «Полный расчет» и ставкой НДС 22%;

при отгрузке товара в 2025 году без оплаты, тогда как сам расчет был в 2026 году. Также нужно пробить два чека: при передаче товара с признаком «Оплата кредита» и при поступлении оплаты с признаком «Приход». Во всех случаях ставка НДС будет 20%, поскольку отгрузка была во время действия прежней ставки.

