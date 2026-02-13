МСП, ведущие упрощенный бухучет, могут не применять дисконтирование арендных платежей

Арендатор, который имеет право на упрощенный бухучет, может не применять дисконтирование при любой системе налогообложения.

Компании, состоящие в реестре МСП и имеющие право на ведение упрощенного бухучета, могут не применять дисконтирование арендных платежей по ФСБУ 25/2018.

Но возникают вопросы – есть ли такое право у компаний на ОСНО.

Арендатор, который имеет право на упрощенный бухучет, может признавать обязательство по аренде в размере номинальной суммы будущих арендных платежей, без дисконтирования. Это установлено п. 14 ФСБУ 25/2018.

При этом система налогообложения не имеет значения для ФСБУ 25/2018. Стандарт регламентирует порядок только бухгалтерского учета.

