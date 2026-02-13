Вы уверены в своей системе налогообложения на ИП?

Из-за ошибки налоговой ИП слетел с ПСН и чуть не оказался на ОСНО.

На форуме «Клерка» рассказали о ситуации, когда ИП чуть не оказался на ОСНО, потому что не проверял свой личный кабинет.

ИП в 2024 и 2025 годах совмещал УСН и ПСН.

25 ноября 2025 года ему пришло письмо от ФНС о том, что он утратил право на применение ПСН, и в связи с этим будет переведен на ОСНО или УСН.

Но ИП свой ЛК не проверял, и узнал об этом только 4 февраля 2026 года. При этом он оказался почему-то на ОСНО вместо УСН (видимо система ФНС дала сбой).

В этой ситуации разобрались: написали письмо в ФНС, приложив скриншоты о применяемой ИП системе налогообложения. Уже к 9 февраля ошибку устранили и в личном кабинете ИП отразились верные сведения.

В связи с этим автор поста советует проверить личные кабинеты ИП, чтобы вовремя обнаружить проблему.

