Инвалид получит компенсацию по ОСАГО, даже если не водит машину
Человек с инвалидностью любой группы, родители детей с инвалидностью могут получить компенсацию за ОСАГО – 50% стоимости полиса.
«Водить машину самому и иметь водительские права не обязательно. Компенсацию можно получить, если человек с инвалидностью постоянно пользуется автомобилем как пассажир», — сообщил Минтруд.
Условия для получения компенсации:
в полис ОСАГО вписан человек с инвалидностью или его законный представитель, но указано не более 2 водителей;
потребность в автомобиле указана в ИПРА;
полис действует на момент обращения.
Компенсируют 50% от стоимости ОСАГО. Деньги выплачивают один раз в календарный год и только на одну машину.
Деньги придут на тот же счет, куда поступают пенсия или другие соцвыплаты.
Компенсация приходит в беззаявительном порядке, если:
при оформлении ОСАГО указали СНИЛС человека с инвалидностью;
в СФР уже есть данные о счете, инвалидности, показаниях в ИПРА и о законном представителе.
Если этих данных нет – нужно подать заявление через Госуслуги.
Начать дискуссию