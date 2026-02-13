Премиум +2 моб
Инвалидность

Инвалид получит компенсацию по ОСАГО, даже если не водит машину

Минтруд назвал условия для получения компенсации полиса ОСАГО для инвалидов.

Человек с инвалидностью любой группы, родители детей с инвалидностью могут получить компенсацию за ОСАГО – 50% стоимости полиса.

«Водить машину самому и иметь водительские права не обязательно. Компенсацию можно получить, если человек с инвалидностью постоянно пользуется автомобилем как пассажир», — сообщил Минтруд.

Условия для получения компенсации:

  • в полис ОСАГО вписан человек с инвалидностью или его законный представитель, но указано не более 2 водителей;

  • потребность в автомобиле указана в ИПРА;

  • полис действует на момент обращения.

Компенсируют 50% от стоимости ОСАГО. Деньги выплачивают один раз в календарный год и только на одну машину.

Деньги придут на тот же счет, куда поступают пенсия или другие соцвыплаты.

Компенсация приходит в беззаявительном порядке, если:

  • при оформлении ОСАГО указали СНИЛС человека с инвалидностью;

  • в СФР уже есть данные о счете, инвалидности, показаниях в ИПРА и о законном представителе.

Если этих данных нет – нужно подать заявление через Госуслуги.

