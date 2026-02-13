Учет НДС в 1С в 2026 году: как работать в обновленной программе

С 1 января 2026 года в работе с НДС произошел ряд важных изменений. Для всех налогоплательщиков ставка выросла до 22%, расширилось число организаций на УСН, которые с 2026 года должны уплачивать НДС и составлять декларацию по налогу. Программа 1С актуализировалась под изменения — рассказываем, как теперь работать в 1С с НДС.

С 1 января 2026 года ставка НДС выросла с 20 до 22% (пп. «в» п. 8 ст. 2, п. 13 ст. 25 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ), что значительно увеличило нагрузку на бизнес. К тому же, среди плательщиков НДС стало больше компаний на спецрежиме, это связано со снижением лимита до 20 млн руб. для освобождения от уплаты НДС на УСН. За первый квартал 2026 года сдавать декларацию по НДС нужно будет по новой форме (приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@) — появятся новые строки, реквизиты и коды операций.

Разработчики обновили 1С для ведения учета и составления отчетности по НДС. Чтобы вы быстрее освоили изменения и выполняли задачи без ошибок, мы обновили наш курс повышения квалификации «Учет НДС — 2026».

Полностью переписали модуль, посвященный учету НДС в 1С:

Настройки параметров учета и учетной политики для целей учета НДС.

Корректировочные и исправленные счета-фактуры реализации текущего периода.

Корректировочные и исправленные счета-фактуры реализации прошлого периода.

Корректировочные и исправленные счета-фактуры. Поступление текущего периода.

Корректировочные и исправленные счета-фактуры. Поступление прошлого периода.

Учет НДС при экспорте и импорте в/из Евразийского Экономического Союза.

Раздельный учет НДС. Настройки раздельного учета и распределение входного НДС.

Особенности переноса вычета НДС на другой период.

Восстановление НДС в программе 1С Бухгалтерия 8.3.

Заполнение декларации по НДС.

