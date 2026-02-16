Стали чаще откликаться на вакансии с возможностью удаленной работы

В два раза вырос интерес к вакансиям на удаленке в науке, искусстве и развлечениях, а также финансовом секторе.

По данным Авито Работы и МТС Линк, число откликов на вакансии с возможностью удаленной работы в 2025 году увеличилось на 57%.

В некоторых сферах динамика вакансий с форматом «работа из дома» была еще выше:

в образовании и науке +123%;

в искусстве и сфере развлечений +106%;

в банковском и финансовом секторе +98%.

Одна из самых популярных позиций для удаленной работы – вакансия редактора. В 2025 году число предложений выросло на 135% год к году, средняя предлагаемая зарплата для соискателей с опытом работы 1-3 года составила 61 207 рублей.

На 40% больше вакансий с пометкой «работа из дома» в 2025 году стало для менеджеров проектов, зарплатное предложение – 60 420 рублей.

На 30% чаще на удаленку искали логистов, зарплату предлагали в 108 722 рубля.

«Работодатели все активнее используют удаленку как инструмент расширения географии найма и оптимизации затрат — в условиях дефицита кадров это позволяет быстрее закрывать позиции и привлекать специалистов из других регионов», — сказал руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы Кирилл Пшеничных.

При этом соискатели все чаще рассматривают гибкий формат как базовое условие при выборе работы.