Центробанк: экономика возвращается к сбалансированному росту

Несмотря на преобладание проинфляционных рисков, инфляция в России начала замедляться.

13 февраля 2026 года Центробанк решил понизить ключевую ставку с 16% до 15,5%. Такое решение совет директоров принял, чтобы не допустить существенного замедления экономики. Сейчас она продолжает возвращаться к сбалансированному росту.

По итогам 2025 года сложилась ниже октябрьского прогноза Банка России и составила 5,6%. Если в конце 2025 года наблюдались низкие темпы роста цен на ряд товаров, то в начале 2026 года динамика цен стала противоположной из-за повышения НДС, акцизов, индексации регулируемых тарифов. Однако ЦБ считает такой скачок временным.

«Кредитная активность в конце 2025 — начале 2026 года была сдержанной после повышенных темпов роста в осенние месяцы. Склонность домашних хозяйств к сбережению остается высокой», — сказано на сайте ЦБ.

Проинфляционные риски все равно преобладают над дезинфляционными. Они связаны с длительным отклонением экономики от траектории сбалансированного роста, с высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от увеличения НДС и с ухудшением ситуации во внешней торговле.

Регулятор считает, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции, поэтому может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.