Высокие ставки по ипотеке могут упасть к лету 2026 года

Россияне начнут массово брать кредиты на покупку квартиры после того, как ключевая ставка опустится ниже 13%.

Во втором квартале 2026 года может закончиться эра высоких ставок по ипотеке. Однако они не опустятся ниже 15-16%.

Ипотечный рынок изменится на фоне снижения ключевой ставки Центробанка, которую 13 февраля решили снизить с 16% до 15,5% годовых.

«Эра высоких ставок начнет завершаться не ранее второго квартала 2026 года», — сказала заместитель руководителя отдела кредитования и партнерских программ компании Pioneer Юлия Максимова.

Она считает, что в апреле 2026 рыночная ставка по ипотеке по-прежнему будет в районе 20%, но к лету начнется снижение. Тогда как основатель компании Baza Development Марк Заводовский отметил, что ставка может упасть до 17-17,5% уже к апрелю, а летом будет 16,5-17%.

Россияне начнут массово брать жилищные кредиты только после того, как ключевая ставка опустится ниже 13% годовых. Так полагает старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. Спрос на недвижимость упадет после того, как снизится число клиентов, способных оформить семейную ипотеку.