🔎 С 2026 года вступили в силу четыре новые правила налогового контроля

УФНС сообщило, что с 2026 года вступили в силу важные изменения в порядке проведения налоговых проверок, установленные Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе).

У инспекторов стало больше полномочий

При проведении дополнительных мероприятий налоговая служба получила возможность:

осматривать территории и помещения;

проводить выемку документов и предметов при рассмотрении материалов проверки.

Допмероприятия могут назначаться как при рассмотрении материалов выездной, так и камеральной налоговой проверки.

Экстерриториальность

НК дополнили возможностью проведения камеральной проверки представленной налоговой отчетности не только тем налоговым органом, в который налогоплательщик ее представляет, но и иным налоговым органом, уполномоченным ФНС (даже из другого субъекта РФ).

Налогоплательщику сообщат об этом в течение 5 рабочих дней от момента принятия решения следующими способами:

по почте заказным письмом;

в электронной форме по ТКС;

через Личный кабинет налогоплательщика;

через Госуслуги.

При этом плательщик может представлять документы как в свою инспекцию, так и в уполномоченный налоговый орган, проводящий камеральную проверку. В течение 6 дней от момента отправки уведомление считается врученным.

Расширен период выездной налоговой проверки

С 2026 года она может охватывать не только три календарных года, предшествующих году проверки, но и текущий год — но только:

по налогам с коротким налоговым периодом — НДС, акцизы, игорный налог;

по завершившимся периодам.

Новшества в электронном взаимодействии

Уведомление о вызове для дачи показаний может быть передано физлицу/его представителю лично под расписку, направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме по ТКС или через ЛК налогоплательщика или Госуслуги.

УФНС рекомендует бизнесу проверить готовность к электронному документообороту с налоговиками (проверить электронную подпись и ЭДО), чтобы своевременно отвечать на запросы представителей налоговой службы.