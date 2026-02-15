🔎 С 2026 года вступили в силу четыре новые правила налогового контроля
УФНС сообщило, что с 2026 года вступили в силу важные изменения в порядке проведения налоговых проверок, установленные Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе).
У инспекторов стало больше полномочий
При проведении дополнительных мероприятий налоговая служба получила возможность:
осматривать территории и помещения;
проводить выемку документов и предметов при рассмотрении материалов проверки.
Допмероприятия могут назначаться как при рассмотрении материалов выездной, так и камеральной налоговой проверки.
Экстерриториальность
НК дополнили возможностью проведения камеральной проверки представленной налоговой отчетности не только тем налоговым органом, в который налогоплательщик ее представляет, но и иным налоговым органом, уполномоченным ФНС (даже из другого субъекта РФ).
Налогоплательщику сообщат об этом в течение 5 рабочих дней от момента принятия решения следующими способами:
по почте заказным письмом;
в электронной форме по ТКС;
через Личный кабинет налогоплательщика;
через Госуслуги.
При этом плательщик может представлять документы как в свою инспекцию, так и в уполномоченный налоговый орган, проводящий камеральную проверку. В течение 6 дней от момента отправки уведомление считается врученным.
Расширен период выездной налоговой проверки
С 2026 года она может охватывать не только три календарных года, предшествующих году проверки, но и текущий год — но только:
по налогам с коротким налоговым периодом — НДС, акцизы, игорный налог;
по завершившимся периодам.
Новшества в электронном взаимодействии
Уведомление о вызове для дачи показаний может быть передано физлицу/его представителю лично под расписку, направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме по ТКС или через ЛК налогоплательщика или Госуслуги.
УФНС рекомендует бизнесу проверить готовность к электронному документообороту с налоговиками (проверить электронную подпись и ЭДО), чтобы своевременно отвечать на запросы представителей налоговой службы.
Начать дискуссию