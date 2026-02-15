Что можно узнать в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»

Ресурс налоговой службы позволяет найти достоверную информацию об организациях и индивидуальных предпринимателях.

Он доступен 24/7, а данные в нем обновляются ежедневно, уточняет УФНС.

Сервис позволяет оперативно узнать:

зарегистрирована ли компания, с которой планируется работать;

подает ли она отчеты;

какую систему налогообложения применяет ИП;

сведения из госреестров;

информацию об участии физлица в организациях;

данные о руководителях и участниках юридических лиц;

информацию об ограничениях физических и юридических лиц при государственной регистрации;

сведения о финансовых показателях, численности сотрудников компаний, специальном налоговом режиме, налоговой задолженности, суммах правонарушений и др.

Есть поиска с расширенными возможностями, можно сравнивать и сохранять сведения для дальнейшего использования. Также есть возможность работы с большими объемами данных.

