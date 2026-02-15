Что можно узнать в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»
Сервис «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС показывает достоверную информацию об организациях, ИП и их деятельности.
Он доступен 24/7, а данные в нем обновляются ежедневно, уточняет УФНС.
Сервис позволяет оперативно узнать:
зарегистрирована ли компания, с которой планируется работать;
подает ли она отчеты;
какую систему налогообложения применяет ИП;
сведения из госреестров;
информацию об участии физлица в организациях;
данные о руководителях и участниках юридических лиц;
информацию об ограничениях физических и юридических лиц при государственной регистрации;
сведения о финансовых показателях, численности сотрудников компаний, специальном налоговом режиме, налоговой задолженности, суммах правонарушений и др.
Есть поиска с расширенными возможностями, можно сравнивать и сохранять сведения для дальнейшего использования. Также есть возможность работы с большими объемами данных.
Кстати, бесплатная проверка контрагентов по 40+ источникам есть у «Клерка».
