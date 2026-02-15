Предпенсионерам положены две налоговые льготы

Статус предпенсионера, который официально возникает за пять лет до наступления пенсионного возраста, открывает доступ в том числе к налоговым льготам по имущественным налогам.

Предпенсионеры могут не уплачивать налог на имущество физических лиц. Льгота распространяется на один объект капитального строительства каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машинное место. При наличии двух объектов одного и того же вида льгота будет применена к объекту с большей суммой налога.

Также предпенсионеры освобождены от налогообложения 6 соток земельного участка, принадлежащего им на праве собственности. То есть земельный налог будет исчислен лицу предпенсионного возраста только с площади участка, превышающей 600 кв. м.

Налоговые льготы для предпенсионеров назначают автоматически, без подачи заявления, на основании сведений, переданных Социальным фондом, объясняют налоговики. Но можно и обратиться с заявлением. Проще всего — через Личный кабинет для физических лиц.

Льгота будет учтена, начиная с периода, в котором у предпенсионера возникло на нее право.

Уточнить статус предпенсионера и перечень доступных мер поддержки можно на портале Госуслуг или в отделении СФР.