Депутат предлагает давать налоговые вычеты автоматически

Технические возможности для автоматизации вычетов уже есть: сведения для имущественного налогового вычета есть у Росреестра, данные по НДФЛ – у налоговых агентов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести механизм автоматического начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям.

Обращение он направил главе Минфина Антону Силуанову.

Право на налоговый вычет – это действенная мера поддержки граждан, но действующий заявительный порядок требует сбора бумажных документов, заполнения декларации 3-НДФЛ и подачи ее в установленные сроки, отметил Чернышов. Для пенсионеров и маломобильных россиян эти шаги становятся непреодолимым барьером, в результате чего значительные средства, положенные по закону, просто не доходят до людей.

«Предлагаю внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по ключевым и наиболее востребованным категориям. На основании данных, уже имеющихся в распоряжении государства, ФНС будет формировать и направлять гражданину персональное уведомление с рассчитанной суммой вычета», — говорится в письме.

Для получения средств потребуется подтвердить согласие в личном кабинете на Госуслугах.

Чернышов уточнил, что технологические возможности для автоматизации ряда вычетов уже существуют. Так, сведения для имущественного вычета есть в информационных системах Росреестра, данные об уплаченном НДФЛ – у налоговых агентов.

«Для вычета за обучение информация о договорах и платежах также может быть верифицирована через данные, предоставляемые образовательными организациями в рамках оказания госуслуг», — добавил депутат.

Такая мера упростит процедуру получения вычетов, обеспечит своевременные выплаты и снизит нагрузку на налоговые органы.