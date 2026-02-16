Масленица общ моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
Социальные пособия

СФР уточнил, какие доходы считаются трудовыми для единого пособия

Трудовые доходы – это зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, оплата за выполненные работы и оказанные услуги.

При назначении единого пособия важны занятость взрослых членов семьи и наличие у них трудового дохода либо объективных причин его отсутствия, сообщает СФР.

Единое пособие назначат, если у трудоспособных взрослых членов семьи:

  • есть заработок,

  • либо есть предусмотренные правилами причины отсутствия дохода.

При этом доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период 12 месяцев должен составлять не менее 8 МРОТ (лимит уменьшат, если есть причины). В 2026 году — это 216 744 рубля.

Какие доходы считаются трудовыми:

  • зарплата по трудовому договору;

  • доходы по договорам ГПХ (выполнение работ, оказание услуг);

  • авторские гонорары;

  • доходы от предпринимательской деятельности;

  • доходы от частной практики;

  • доходы самозанятых;

  • денежное довольствие военнослужащих и приравненных категорий.

Все трудовые доходы учитываются до вычета налогов, подчеркнул СФР.

Автор

Ольга Ульянова
Налоговые проверки

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента

Налоговая может прийти с выемкой не только к вам, но и к контрагенту, если заподозрит, что там спрятаны «серые» документы. Были случаи «эвакуации черной бухгалтерии» — я застала времена, когда коробки увозили за минуты до прихода ревизоров. Но времена меняются. Разберем на свежем судебном деле, почему схема «перевез документы к партнеру» больше не работает.

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!