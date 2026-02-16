СФР уточнил, какие доходы считаются трудовыми для единого пособия
При назначении единого пособия важны занятость взрослых членов семьи и наличие у них трудового дохода либо объективных причин его отсутствия, сообщает СФР.
Единое пособие назначат, если у трудоспособных взрослых членов семьи:
есть заработок,
либо есть предусмотренные правилами причины отсутствия дохода.
При этом доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период 12 месяцев должен составлять не менее 8 МРОТ (лимит уменьшат, если есть причины). В 2026 году — это 216 744 рубля.
Какие доходы считаются трудовыми:
зарплата по трудовому договору;
доходы по договорам ГПХ (выполнение работ, оказание услуг);
авторские гонорары;
доходы от предпринимательской деятельности;
доходы от частной практики;
доходы самозанятых;
денежное довольствие военнослужащих и приравненных категорий.
Все трудовые доходы учитываются до вычета налогов, подчеркнул СФР.
