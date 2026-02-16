Минтруд введет цифровое портфолио для соискателей с 1 сентября 2026 года

Чтобы ускорить процесс трудоустройства, власти сделают для соискателей цифровые профили, в которых автоматически подтянутся сведения из госсистем об образовании и опыте работы.

С 1 сентября 2026 года на портале «Работа России» начнет действовать механизм формирования цифрового карьерного портфолио. По запросу пользователя информация будет подтягиваться из систем Рособрнадзора, СФР, ФНС и корпоративных баз.

Это позволит соискателям быстрее заполнять сведения об образовании, квалификациях, навыках и опыте. Также цифровой профиль ускорит и проверку резюме со стороны работодателя.

«Выпускник получает своего рода "паспорт компетенций", где все данные об образовании, квалификациях и опыте собираются автоматически. Отныне студентам больше не нужно самостоятельно собирать многочисленные бумажные подтверждения», — сказала пресс-секретарь независимого профсоюза «Новый труд» Ольга Иванова.

Формирование цифрового портфолио будет только с согласия пользователя, что соответствует требованиям о защите персональных данных.