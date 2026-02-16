С 2026 года действует ограничение на применение коэффициента 2 для налога на прибыль

Повышающий коэффициент к лицензионным платежам можно использовать, если договор не предусматривают передачу ПО другим лицам по сублицензии.

Налоговая рассказала об изменениях в правилах расчета налога на прибыль.

Одно из важных нововведений – ограничение в применении повышающего коэффициента 2 к лицензионным платежам, сообщила замначальника отдела камерального контроля УФНС по Костромской области Марина Пастухова.

С 1 января 2026 года при учете расходов такой коэффициент можно использовать при условии, что договоры и соглашения на приобретение права на использование программного обеспечения не предусматривают их передачу другим лицам по сублицензии.

Подробнее о том, как рассчитывать налоги и составлять отчетность по новым ФСБУ, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы научитесь вести учет на ОСНО и спецрежимах, работать с кадрами, ЭДО и управленкой.

Цена курса со скидкой 61%: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.