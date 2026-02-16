С 2026 года действует ограничение на применение коэффициента 2 для налога на прибыль
Налоговая рассказала об изменениях в правилах расчета налога на прибыль.
Одно из важных нововведений – ограничение в применении повышающего коэффициента 2 к лицензионным платежам, сообщила замначальника отдела камерального контроля УФНС по Костромской области Марина Пастухова.
С 1 января 2026 года при учете расходов такой коэффициент можно использовать при условии, что договоры и соглашения на приобретение права на использование программного обеспечения не предусматривают их передачу другим лицам по сублицензии.
