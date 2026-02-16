ФНС и Минфин: как списывать ОС при выбытии – установлено в ФСБУ

Порядок признания объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости, объектами обложения не зависит от порядка их бухучета.

Налоговая служба разъяснила порядок учета основных средств для расчета налога на имущество при выбытии.

В письме от 03.02.2026 № БС-35-21/830@ ФНС сообщила о позиции Минфина: при списании с бухучета актива определенного вида применяют НПА по бухучету, где есть требования к формированию данных об активах такого вида.

Согласно ФСБУ 6/2020, объект ОС, который выбывает или не может приносить организации экономические выгоды в будущем, списывают с учета. Объект ОС списывают в том отчетном периоде, в котором он выбывает (п. 41 ФСБУ 6/2020).

Для списания ОС с бухучета из-за передачи его другому лицу потребуется документальное подтверждение прекращения прав на этот объект.

При этом ОС облагают налогом на имущество до их выбытия и снятия.

Порядок признания объектов недвижимости, которые облагаются по кадастровой стоимости, объектами налогообложения не зависит от порядка их бухучета, добавила ФНС.

Научим работать по новым ФСБУ и без ошибок применять действующие стандарты на новом курсе повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2026». Вы узнаете, как отражать операции в 1С, составлять и актуализировать учетную политику.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 25 900 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.