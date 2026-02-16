⚡️ Итоги дня: россияне скупают гири, пчеловоды предупредили о дефиците меда, для заказа такси будет новое приложение Fasten, автомобили подорожают еще на 40%

Средний размер выданных потребительских кредитов в январе снизился на 17% относительно декабря 2025 года и достиг 150,8 тыс. рублей.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выразила опасения, что запрет на расчеты наличными деньгами при сделках с недвижимостью может привести к уходу цен в теневую сферу.

Жители Ингушетии, Дагестана и Тувы вошли в тройку регионов с наихудшей платежной дисциплиной по ипотечным кредитам.

Самым популярным спортивным товаром у россиян по итогам января 2026 года стали гири, на них спрос вырос почти на 20% в годовом выражении.

Розничные продажи водки в России в январе этого года выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 6,08 млн декалитров, в то же время объем реализации ликеро-водочных изделий вырос на 17,7% и составил 1,7 млн дал.

Погодные условия в основных медоносных регионах РФ, а также неурожай меда могут привести к его дефициту.

Средняя загрузка люксовых отелей в Москве по итогам 2025 г. достигла 61,2%. За год этот показатель снизился на 5,5%.

Компания «Яндекс» планирует запустить новое приложение Fasten для заказа такси, ориентированное на молодую аудиторию в крупных городах.

Объем средств, похищенных мошенниками в 2025 году, составил 29,3 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 6,4%.

Работодатели предлагают специалистам по выпечке блинов зарплату до 120 тыс. рублей. За пять лет доход в вакансиях для поваров, специализирующихся на приготовлении блинов, вырос на 66%, или более чем на 27 тыс.

Wildberries запустила сервис самовывоза из офлайн-магазинов для российских юрлиц и ИП. Сервис стал доступен на B2B-платформе «Wildberries для бизнеса».

Яндекс Маркет предоставит доступ к логистической инфраструктуре внешним интернет-магазинам и продавцам с других маркетплейсов.

Мессенджер Telegram за 15 февраля 2026 года заблокировал 235,2 тыс. групп и каналов, что стало максимальным показателем с 23 января, когда было ограничено 300,8 тыс. сообществ.

Минздрав серьезно изменил порядок работы с потребителями психоактивных веществ. В нем четко прописаны обязанности психиатров-наркологов, ориентиры ремиссии для пациентов и механизм отказа от диспансеризации.

В России следует амнистировать половину осужденных за нетяжкие преступления женщин, заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Российские протестанты раскритиковали идею запрета молельных комнат. Депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов, запрещающих проводить богослужения и молитвенные собрания в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Около 35% трудовых мигрантов в четвертом квартале 2025 года не сдали экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства с первого раза.

HeadHunter запустил программу поиска уязвимостей с вознаграждением до 500 тыс. рублей.

Спрос на книги об укладе русской жизни вырос на 141%. С 16 февраля 2025 по 15 февраля 2026 года выручка от продажи контента о русских традициях увеличилась на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Автомобили в России взлетят в цене еще на 40% с 1 апреля из-за новых правил утильсбора. Частный ввоз машин из стран ЕАЭC приравняют к коммерческому.