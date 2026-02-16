Получение вычета НДС по импорту: какие условия нужно выполнить
Уплаченный при ввозе товаров НДС можно принять к вычету, однако сделать это могут только плательщики этого налога. Бизнес на УСН или тот, кто освобожден от НДС, должны включить сумму налога в стоимость ввезенного товара.
Компания имеет право на вычет ввозного НДС, если соблюдает следующие условия:
товар ввезли по таможенным процедурам выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза, переработки вне таможенной территории или для внутреннего потребления, а также перевезли через границу РФ без таможенного оформления;
товар купили для операций, облагаемых НДС;
товар приняли к учету;
НДС фактически уплатили.
Вычет НДС идет в той сумме, которая была уплачена таможне. Авансовые платежи, перечисленные таможенному органу, — это не уплата НДС до тех пор, пока компания не сделает ему распоряжение об этом, то есть представит таможенную декларацию или совершит иные действия, которые свидетельствуют о намерении использовать свои денежные средства в качестве уплаты таможенных платежей и налогов.
