Получение вычета НДС по импорту: какие условия нужно выполнить

Импортеры могут принять к вычету НДС, который они уплатили на таможне при ввозе товаров в Россию. Но для этого есть несколько условий.

Уплаченный при ввозе товаров НДС можно принять к вычету, однако сделать это могут только плательщики этого налога. Бизнес на УСН или тот, кто освобожден от НДС, должны включить сумму налога в стоимость ввезенного товара.

Компания имеет право на вычет ввозного НДС, если соблюдает следующие условия:

товар ввезли по таможенным процедурам выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза, переработки вне таможенной территории или для внутреннего потребления, а также перевезли через границу РФ без таможенного оформления;

товар купили для операций, облагаемых НДС;

товар приняли к учету;

НДС фактически уплатили.

Вычет НДС идет в той сумме, которая была уплачена таможне. Авансовые платежи, перечисленные таможенному органу, — это не уплата НДС до тех пор, пока компания не сделает ему распоряжение об этом, то есть представит таможенную декларацию или совершит иные действия, которые свидетельствуют о намерении использовать свои денежные средства в качестве уплаты таможенных платежей и налогов.

В вычете НДС по импорту могут и отказать. Таможня потребует подтверждения стоимости и происхождения товара. Например, контракты с китайскими поставщиками часто не соответствуют требованиям валютного и налогового контроля. Узнайте, как этого не допустить, — приходите на бесплатный вебинар «Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС». Он состоится 24 февраля в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Контракт и поставщик — что проверить ДО оплаты. Валютный контроль и расчеты. Таможенное оформление — документы, которые нужны бухгалтеру. Учет и НДС — как гарантировать вычет. После импорта — маркировка, отчетность, проверки.

Спикер — Кристина Карелина, призер Экспортер года-2021 (Представитель компании). Организатор выставки партнера из Китая на Expometal 2022. Практикующий импортер.

Ждем вас на вебинаре 24 февраля в 15:00 мск!