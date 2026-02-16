❔ Какую декларацию подать, чтобы добавить соцвычет за период, в котором уже оформлен имущественный вычет
За 2024 год налогоплательщик оформил имущественный вычет в упрощенном порядке. Позже решил оформить еще и социальный вычет за тот же 2024 год. Какую декларацию нужно подавать — уточненную или первичную, спросили в чате ФНС.
Это возможно при наличии остатка налоговой базы.
Декларация в таком случае подается первичная, ответили налоговики.
что бывает крайне редко. Чаще люди хотят перераспределить вычет (заявить социальный вместо части имущественного). Но это невозможно.
Поэтому чтобы потом не кусать локти, не надо получать имущественный вычет в упрощенном порядке. Это ловушка)