КПП ЗП моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
3-НДФЛ

❔ Какую декларацию подать, чтобы добавить соцвычет за период, в котором уже оформлен имущественный вычет

Если есть налоговая база, можно подать первичную декларацию 3-НДФЛ, чтобы оформить социальный вычет за год, когда уже оформили другой вычет.

За 2024 год налогоплательщик оформил имущественный вычет в упрощенном порядке. Позже решил оформить еще и социальный вычет за тот же 2024 год. Какую декларацию нужно подавать — уточненную или первичную, спросили в чате ФНС.

Это возможно при наличии остатка налоговой базы.

Декларация в таком случае подается первичная, ответили налоговики.

Автор

Ольга Ульянова
Налоговые проверки

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента

Налоговая может прийти с выемкой не только к вам, но и к контрагенту, если заподозрит, что там спрятаны «серые» документы. Были случаи «эвакуации черной бухгалтерии» — я застала времена, когда коробки увозили за минуты до прихода ревизоров. Но времена меняются. Разберем на свежем судебном деле, почему схема «перевез документы к партнеру» больше не работает.

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента

Комментарии

1
ГлавнаяМасленица!