Треть самозанятых совмещает несколько видов деятельности. Даже бухгалтерские услуги и доставку

Чаще всего самозанятые совмещают комплектацию товаров и упаковку.

32% самозанятых совмещают несколько видов деятельности. Такие данные получила платформа для автоматизации взаимодействия с внештатными исполнителями, ИП и физлицами «Консоль».

Чаще всего самозанятые объединяют комплектацию товаров и упаковку: это делают 7% исполнителей. На втором месте – погрузка-разгрузка и упаковка (3%), далее следует связка комплектации товаров и погрузочно-разгрузочных работ (2%).

Также 2% исполнителей совмещают доставку и мерчендайзинг, столько же совмещают доставку с рекламными услугами, а доставку с бухгалтерскими и информационными услугами совмещает 1% исполнителей.

«Это может указывать на постепенное стирание границ между физическими и интеллектуальными видами занятости», — предположили аналитики.

В сегменте интеллектуальных услуг также прослеживается тренд на диверсификацию: информационные услуги и консультирование одновременно оказывают 2% самозанятых, а доставку с информационными услугами совмещают 1%.

Закон не запрещает самозанятым совмещать разные виды деятельности. У одного самозанятого может быть сразу несколько занятий, которые приносят ему официальный доход.

«Многопрофильность становится для самозанятых стратегией устойчивости, это позволяет быстрее адаптироваться к изменениям спроса, повышать загрузку и снижать зависимость от одного источника дохода. В перспективе эта модель может стать доминирующей, особенно на фоне развития платформенной экономики, автоматизации и роста краткосрочных проектных форм занятости», — считает руководитель проектов развития «Консоли» Александр Авдеев.

Исследование провели на основе внутренних данных компании от 1 млн самозанятых по всей России.