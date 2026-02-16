Масленица Аналитик моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
Банки

Кредиторы Таврического Банка получат 1,26 млрд рублей

Кредиторы первой очереди получат 68 млрд рублей или чуть больше 30% суммы установленных требований.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит дополнительные 1,26 млрд рублей, чтобы рассчитаться с кредиторами Таврического банка. Выплаты начнутся 25 февраля 2026 года.

«Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате частичной выплаты купонного дохода по облигациям», — сказано в телеграм-канале АСВ.

Требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены в размере 30,87% суммы установленных требований. Они получат 68 млрд рублей.

Раньше АСВ направляло на расчеты с кредиторами около 20 млрд.

3 сентября 2025 года Центробанк решил отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Таврический Банк

Автор

Ольга Ульянова
Налоговые проверки

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента

Налоговая может прийти с выемкой не только к вам, но и к контрагенту, если заподозрит, что там спрятаны «серые» документы. Были случаи «эвакуации черной бухгалтерии» — я застала времена, когда коробки увозили за минуты до прихода ревизоров. Но времена меняются. Разберем на свежем судебном деле, почему схема «перевез документы к партнеру» больше не работает.

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента
1
VadimBA

все юрлица группы активно пользуются одним сайтом, одной маркой, одним фактическим офисом.

Сайт https://harpoon.pro/. На нем имеется возможность выбрать один из 23 городов РФ. Не понимаю, что мешает фирме не открывать филиалы/представительства в других городах, а сотрудничать со своими представителями (оптовиками) в этих городах. В качест

По поводу одних и тех же телефонов - смех один. Это всего лишь колл-центр, координирующий работу фирмы, оптовиков (в других городах) и покупателей. И вовсе не обязательно, чтобы по указанному адресу кто-то регулярно находился. Ибо позвонившему клиент

Не понимаю, что такого волшебного нашли налоговики в изъятых документах и дисках, если товары официально оплачивались.

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!