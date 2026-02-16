Кредиторы Таврического Банка получат 1,26 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит дополнительные 1,26 млрд рублей, чтобы рассчитаться с кредиторами Таврического банка. Выплаты начнутся 25 февраля 2026 года.
«Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате частичной выплаты купонного дохода по облигациям», — сказано в телеграм-канале АСВ.
Требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены в размере 30,87% суммы установленных требований. Они получат 68 млрд рублей.
Раньше АСВ направляло на расчеты с кредиторами около 20 млрд.
3 сентября 2025 года Центробанк решил отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Таврический Банк.
