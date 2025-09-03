У Таврического Банка отозвали лицензию на банковские операции

Регулятор решил, что мероприятия по предупреждению банкротства Таврического Банка не приносят результатов, поэтому у кредитной организации отзывают лицензию. Вкладчики могут вернуть свои деньги в пределах 1,4 млн рублей.

3 сентября 2025 года Центробанк решил отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Таврический Банк. Причиной стало отсутствие перспектив дальнейшей реализации модели санации, регулятор прекратил проводить меры по предупреждению банкротства этого банка.

«В связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации Советом директоров Банка России было принято решение прекратить План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического Банка (акционерное общество)», — сказано на сайте ЦБ.

Таврический Банк занимал 60-е место в банковской системе РФ. Он участвует в системе страхования вкладов, поэтому клиенты могут вернуть свои деньги, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Начисленные проценты также входят в эту сумму.

В банке назначили временную администрацию — ГК «АСВ». Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия всех исполнительных органов банка приостановлены.

13 марта 2015 года совет директоров ЦБ РФ утвердил изменения в план участия АСВ в предупреждении банкротства банка «Таврический». Тогда мы писали, что на санацию банка направляли 28 млрд рублей.