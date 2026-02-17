Россияне рассказали, из-за чего меняли работу

Сервис «Работа.ру» провел опрос о причинах смены работы в 2026 году.

Основной мотивацией для смены деятельности назвали повышение зарплаты (68%). Эту причину указывали работники из торговли (45%), транспорта и логистики (42%), производства (38%).

37% россиян назвали причиной недовольство графиком или условиями. Эти факторы больше всего раздражали специалистов в сфере маркетинга, рекламы и СМИ (38%), торговли (37%) и IT (31%).

32% россиян назвали причиной смены работы отсутствие возможности карьерного роста, в том числе когда в компании нет соответствующих условий.

Также меняли работу из-за желания развиваться и изучать новое или недостаточного баланса между трудом и личной жизнью.

В исследовании участвовали более 3 тыс. человек из всех регионов страны.