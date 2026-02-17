ФинМен моб
Бухгалтерский учет

Эксперт разберет последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете

Узнайте все последние изменения-2026 в бухгалтерском и налоговом учете, а также получите ответы на часто задаваемые вопросы.

18 февраля 2026 года в 11:00 мск состоится консультация с экспертом Верой Сокуренко «Бухучет и налоги — 2026: последние новости».

На консультации разберем:

  1. Последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете.

  2. Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2025 год. ФСБУ 4/2023.

  3. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  4. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на консультации 18 февраля в 11:00 мск!

ЭДО

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Многие компании уже используют транспортный ЭДО: это удобное и безопасное решение для грузоотправителей, грузополучателей, экспедиторов и перевозчиков. С 1 сентября 2026 года переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) становится обязательным. Рассказываем, как начать работать по новым правилам и на что обратить внимание при выборе сервиса для работы.

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году
