Эксперт разберет последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете
18 февраля 2026 года в 11:00 мск состоится консультация с экспертом Верой Сокуренко «Бухучет и налоги — 2026: последние новости».
На консультации разберем:
Последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете.
Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2025 год. ФСБУ 4/2023.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Ждем вас на консультации 18 февраля в 11:00 мск!
А куда подключить комп,если в деревне интернет глушат так ,что и сотовая связь с трудом работает ,на этом фоне ещё и с заиканием. Действительно ,Нада этих придумщиков выгнать на вольные хлеба,. А то в кибинетах у них и моль на учёте, налоги платят...