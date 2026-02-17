Россияне официально получат приоритетное право на трудоустройство перед иностранцами. Эксперт: ситуация давно требовала вмешательства

Депутаты хотят, чтобы абсолютно на все трудовые отношения действовал приоритет трудоустройства российских специалистов, а не иностранных.

16 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому у россиян будет приоритет трудоустройства перед иностранцами и лицами без гражданства.

Действующее законодательство закрепляет этот приоритет, но он распространяется только на ограниченный круг правоотношений. Например, такие правила действуют для работодателей-резидентов территорий опережающего развития. Тогда как нет общей универсальной нормы, которая действует на неограниченный круг работодателей и распространяется на все трудовые отношения. Ее и хотят установить депутаты.

«Законопроектом предлагается нормативно закрепить приоритет трудоустройства граждан Российской Федерации перед иностранными гражданами или лицами без гражданства при приеме на работу с учетом особенностей, предусмотренных ТК РФ и законодательством о правовом положении иностранных граждан», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Специально для «Клерка» инициативу прокомментировал руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой:

Алексей Неживой, эксперт

«Приоритетное трудоустройство россиян, чьи права защищены в полном объеме, — это огромный плюс и важный шаг для оздоровления всей сферы занятости. Ситуация давно требовала вмешательства: сплошь и рядом работодатели везли нелегальных мигрантов, нанимали их за бесценок и постоянно обманывали. По сути, совершали преступление — лишали людей честно заработанных денег. Сейчас же на фоне ужесточения законов и появления приоритета на трудоустройство для российских граждан с нашими работниками так уже не поступишь. Законопроект будет способствовать стабилизации рынка труда. И отдельно хочу отметить реестры недобросовестных работодателей. Таких, кстати, много и из числа национальных диаспор. Эта мера поможет провести чистку и наладить социально-экономическую обстановку в стране. Ведь в ее основе должно лежать благополучие граждан РФ», — рассуждает эксперт.

Алексей Неживой добавил, что работодатели наконец научатся ценить кадры, вкладываться в их подготовку и уважать закон.