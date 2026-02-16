⌛ Приближается срок отправки ЕНП-уведомлений по НДФЛ и страховым взносам

Подать уведомление по НДФЛ за период с 1 по 22 февраля нужно до 25 февраля 2026 года.

Не позднее 25 февраля 2026 налоговые агенты должны представить уведомления о рассчитанном НДФЛ за период с 1 по 22 февраля 2026 года — код отчетного периода 21/02.

Срок уплаты налога – не позднее 2 марта 2026 года, напоминает УФНС.

За период с 23 по 28 февраля 2026 нужно будет подать уведомление не позднее 3 марта 2026 года. Код периода 21/12.

Срок уплаты налога – до 5 марта 2026 года.

Также до 25 февраля нужно отправить ЕНП-уведомление по страховым взносам за январь — код отчетного периода 21/01.

Срок уплаты – не позднее 2 марта 2026 года.

Чтобы вовремя сдавать отчетность, платить налоги и взносы — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Подробнее о том, как рассчитывать налоги и взносы по требованиям 2026 года, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет на ОСНО и спецрежимах, научитесь составлять отчетность по новым ФСБУ, сможете работать с кадрами и ЭДО.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.