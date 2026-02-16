⌛ Приближается срок отправки ЕНП-уведомлений по НДФЛ и страховым взносам
Не позднее 25 февраля 2026 налоговые агенты должны представить уведомления о рассчитанном НДФЛ за период с 1 по 22 февраля 2026 года — код отчетного периода 21/02.
Срок уплаты налога – не позднее 2 марта 2026 года, напоминает УФНС.
За период с 23 по 28 февраля 2026 нужно будет подать уведомление не позднее 3 марта 2026 года. Код периода 21/12.
Срок уплаты налога – до 5 марта 2026 года.
Также до 25 февраля нужно отправить ЕНП-уведомление по страховым взносам за январь — код отчетного периода 21/01.
Срок уплаты – не позднее 2 марта 2026 года.
Чтобы вовремя сдавать отчетность, платить налоги и взносы — смотрите наш бухгалтерский календарь.
Подробнее о том, как рассчитывать налоги и взносы по требованиям 2026 года, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет на ОСНО и спецрежимах, научитесь составлять отчетность по новым ФСБУ, сможете работать с кадрами и ЭДО.
Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию