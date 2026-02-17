На маркетплейсах могут запустить идентификацию по биометрии

Подтвердить возраст можно будет через изображение лица или отпечаток пальца.

Кабмин обсуждает с маркетплейсами возможность подтверждения возраста при покупке товаров категории 18+ по биометрии.

Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, комментируя итоги стратегической сессии по развитию регулирования платформенной экономики.

Как один из инструментов идентификации кабмин предлагает использование Единой биометрической системы — когда покупатель может быть удаленно идентифицирован через изображение лица или отпечаток пальца, и так подтвердит свой возраст.

Особое внимание уделят вопросам регулирования деятельности маркетплейсов.

В частности, вопросы вызывает ценообразование — когда в зависимости от выбора банка, через который идет оплата, меняется цена товара, добавил Григоренко.

Он напомнил, что новый закон о платформенной экономике вступит в силу в октябре 2026 года. Закон устанавливает базовые правила работы площадок.

Среди задач для дальнейшего регулирования вице-премьер назвал защиту интересов производителей при возврате товаров, дифференциацию цены в зависимости от средства платежа. Эти и другие вопросы будут проработаны совместно с бизнесом.