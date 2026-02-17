Шохин: защиту покупателя в «схеме Долиной» нужно распространить на бизнес

Нужно защитить итоги приватизации и право собственности владельцев бизнеса по аналогии с обеспечением прав покупателя недвижимости в деле с квартирой Ларисы Долиной.

Так считает председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он напомнил, что после скандала с квартирой Долиной все поняли, что надо защищать добросовестных приобретателей имущества, будь то собственность предприятия или квартира.

«С мошенниками бороться [надо] другим способом. Поэтому мы считаем, что стабильность такого делового оборота, гражданского оборота должна быть. В частности, это означает, что нам надо добить, в хорошем смысле этого слова, вопрос о сроках исковой давности по сделкам приватизации и защитить добросовестных приобретателей в процессе приватизации или последующих сделок продажи-перепродажи», — заявил Шохин.

Речь идет именно о добросовестных бизнесменах, которые покупали предприятия без каких-либо нарушений.

«Естественно, если там были элементы коррупции, мошенничества и так далее, то надо строго наказывать, никаких сроков давности по коррупционным сделкам не должно быть. Здесь мы согласны с решением Конституционного суда», — уточнил глава РСПП.

Но добросовестный приобретатель может не знать и не должен знать, что кто-то нарушил антикоррупционные ограничения, став чиновником, депутатом и так далее, считает он. Никакую справку о том, что это чистая первоначальная сделка и все ограничения соблюдены, получить невозможно.

Поэтому следует подводить эти сделки под гражданское законодательство, уверен Шохин.