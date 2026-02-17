Масленица общ моб
Инвалидность

Минтруд обновит подход к квотам на трудоустройство инвалидов с 1 марта 2026

Регионы будут устанавливать размер квот для всех обособок компаний на их территории.

С 1 марта 2026 года Минтруд изменит правила выдачи квот по трудоустройству россиян с инвалидностью в регионах.

Об этом напомнила пресс-служба ведомства.

«Минтруд России обновляет правила выполнения работодателем квот по найму граждан с инвалидностью в соответствии с новой редакцией федерального закона "О занятости населения в РФ". Теперь регионы будут устанавливать размер квот для всех обособленных подразделений компаний на их территории, а не только для филиалов и представительств», — сказано в сообщении.

Размер квот на трудоустройство россиян с инвалидностью варьируется от 2% до 4% числа сотрудников и устанавливается субъектами РФ.

Квоты касаются компаний со штатом более 35 человек. С 1 марта 2026 года нормы будут распространяться на все обособленные подразделения, включая дополнительные цеха, карьеры и региональные отделы.

То есть квоты будут применять в зависимости от местонахождения предприятия, а не регистрации головного офиса.

Елена Швец

