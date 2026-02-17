На маркетплейсах появятся невозвратные товары

Определят перечень товаров, отказ от которых после получения в ПВЗ или у курьера невозможен.

Для маркетплейсов установят список не подлежащих возврату товаров. Вернуть их можно будет только при доставке, а после получения – уже нет.

Новые правила хотят распространить на электронику, парфюмерию, косметику.

«В части возвратов товаров надлежащего качества участники стратегической сессии акцентировали внимание на необходимости определения разницы между отказом от приобретения после осмотра товара в ПВЗ или при его получении от курьера и возвратом после того, как покупатель забрал их в ПВЗ или у курьера», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Для этого определят перечень товаров, отказ от которых при получении в ПВЗ или у курьера невозможен.

«Это, в частности, продукты питания, лекарства, медицинские изделия», — добавили в министерстве.

Также будет введена категория товаров, которые не подлежат возврату после получения – от них можно будет отказаться в ПВЗ или вернуть сразу курьеру при доставке. Это коснется электроники, парфюмерии, косметики.

Для остальных товаров хотят уточнить процедуры контроля за возвратами. Также предлагается добавить требование по фото- и видеоконтролю в пункте выдачи или при приемке курьером с обязательным доступом продавца к этим материалам по запросу.

