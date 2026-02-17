🏢 За бани и хостелы в многоэтажных домах могут увеличить штрафы до 100 тысяч рублей

Из-за того, что жильцы жалуются на бизнес в многоквартирных домах, власти ужесточат наказание за незаконное размещение бань, хостелов и химчисток.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала о планах в два раза поднять штрафы за незаконное размещение бань, хостелов и химчисток в жилых домах. Для юридических лиц они могут вырасти до 100 тыс. рублей.

«Как минимум штрафы за использование жилой недвижимости в коммерческих целях должны быть увеличены в два раза», — сказала Разворотнева.

Также она добавила, что нежилые помещения в многоквартирных домах могут запретить использовать под склады-дарксторы и квесты.

Согласно ч. 1 ст. 7.21. КоАП, за использование жилых помещений не по назначению будет штраф для физлиц от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тыс., а для юрлиц — от 40 до 50 тыс.

Сейчас комитет работает над рекомендациями по вопросам целевого использования нежилых помещений в многоквартирных домах. Проект будут обсуждать с участием Минстроя и Минэкономразвития.

Также парламентарии могут дать собственникам жилья право принимать решение о согласии или не согласии использования помещения в их домах для того или иного бизнеса. Решать это будут на общем собрании.

Узнайте, как работать без санкций: смотрите запись вебинара «Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами».