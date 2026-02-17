ФинМен моб
НДС на УСН

Деньги за декабрь 2025 пришли в январе: платить ли НДС, если плательщиком стали с 2026-го

Постоплата не облагается НДС, поэтому налог платить не придется.

ИП в 2025 году не был плательщиком НДС, а с 2026-го работает на УСН 6% + НДС 5% — выполняет агентские транспортные услуги. Заказчик перечисляет деньги, их перечисляют исполнителям за минусом агентского вознаграждения.

Какой датой нужно делать отчет агента и как рассчитать налоговую базу, если деньги за декабрь 2025 года поступают в январе 2026.

Отчет агента заполняется на основании условий договора, а порядок заполнения счета-фактуры изложен в п. 5 ст. 169 НК, ответили налоговики.

Постоплата не облагается НДС – то есть средства за декабрь 2025 за оказанные услуги не облагаются НДС.

