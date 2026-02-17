🔥 Скидка 77% на профкурс, который поможет вам стать финансовым директором! Только сегодня, 17 февраля

На масленичной неделе с 16 по 21 февраля каждый день особенный — мы решили поддержать эту традицию и для каждого дня делать скидку только на один курс, зато какую! Сегодня, 17 февраля, у вас есть шанс купить один из наших самых дорогих курсов со скидкой 77%. Поторопитесь — цена действует только один день.

Один из возможных сценариев карьерного роста бухгалтера — это переход на престижную должность финансового аналитика или финансового директора. Базовые знания у бухгалтера уже есть — знание важной документации и законодательства, умение работать в 1С и других программах для автоматизации учета и подготовки отчетности. Но чтобы перейти на следующий уровень, нужно научиться больше работать с аналитикой и прогнозами.

Согласно обзору Клерк.Работы, средняя зарплата финансового менеджера в Москве 180-250 000 руб., в регионах — 110-150 000 руб. Финансовые директоры зарабатывают в Москве 300-450 000 руб., в регионах — 180-270 000 тыс. руб.

Финансовый директор отвечает за построение финансовых моделей, анализ баланса, оборотного капитала, ведение финансовой аналитики бизнеса, оптимизацию расходов и наращивание эффективности.

Все необходимые навыки и soft skills, которые нужны управленцу, вы освоите на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя».

Вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, определять на их основе риски и перспективы роста бизнеса. Узнаете, как использовать Power BI и нейросети для работы с финмоделированием, расчетом бюджета и управлением инвестициями.

Сможете презентовать результаты работы руководителю и влиять на управленческие решения. Освоите навыки, которые помогут вам выйти за рамки бухгалтерии и сделать шаг к карьере финансового менеджера и финдира.

Цена со скидкой 77% только сегодня, 17 февраля: 9 900 рублей вместо 44 900 рублей!

Успеть купить

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.