Сенатор дал прогноз по ключевой ставке

Ключевая ставка к концу 2026 года может составить 10%, а в 2027 – 8-9%

При сохранении текущей инфляции к концу 2026 года ключевая ставка Центробанка может опуститься до 10%.

Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по бюджету Александр Шендерюк-Жидков.

13 февраля 2026 года ЦБ по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 15,5% годовых.

«Мы видим в обновленном прогнозе Банка России уточнение средней ставки по году до диапазона 13,5-14,5%. Поэтому при сохранении текущей динамики инфляции к концу года мы вполне можем выйти на ставку в 10%», — сказал сенатор.

А в 2027 году ставка может снизиться до уровня 8-9% со снижением в дальнейшем, предположил он.

«Следовательно, уже в следующем году мы можем прийти к уровням, комфортным как для корпоративного кредитования, так и для кредитования физических лиц», — надеется Шендерюк-Жидков.

Центробанк уточнил прогноз средней ключевой ставки на текущий год: регулятор ожидает ее в диапазоне 13,5-14,5% вместо 13-15%, а на 2027 год — 8-9% вместо 7,5-8,5% в предыдущем прогнозе.