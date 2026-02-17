Жителям и предпринимателям Курской области продлили отсрочку по налогам

Компании и физлица из Курской области смогут уплатить налоги за 2024-2026 годы до 1 декабря 2027.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 10 февраля 2026 года № 105 о продлении еще на 1 год отсрочки по уплате налогов для жителей и предпринимателей отдельных территорий Курской области.

«Отсрочка предоставляется гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении», — сказано на сайте кабмина.

Отсрочка распространяется на транспортный и земельный налог, налоги на имущество физлиц, которые подлежат уплате в 2024-2026 годах. Их можно уплатить до 1 декабря 2027.

Для предприятий платежи по налогам, авансам и страховым взносам за 2024-2026 годы перенесли на 2027 год. Их можно погасить в рассрочку в течение года равными частями ежемесячно.