❔ Будет ли НДС-вычет по товарным остаткам, купленным при ПСН

Нет оснований для вычета НДС, если товары приобретены на ПСН, а потом использованы в деятельности на ОСНО.

Налоговики разъяснили порядок применения НДС-вычета при переходе с ПСН на уплату НДС.

В 2025 году ИП применял патент (розничная торговля), а с 1 января 2026 стал плательщиком НДС по ставке 22%.

На 31 декабря 2025 на складе осталось на несколько млн нереализованных товарных остатков.

Можно ли принять к вычету НДС с товарных остатков, если товар не реализован, и есть подтверждающие документы и счета-фактуры от поставщиков, спросил ИП.

«Вычет НДС, предъявленного ИП, применяющему патентную систему налогообложения, при приобретении им товаров (работ, услуг, имущественных прав) после перехода на ОСНО не предусмотрен», — ответили налоговики.

Оснований принять к вычету входящий НДС, если товары приобретены в период деятельности на ПСН, а потом использованы в деятельности на ОСНО, нет.

Об этом писал Минфин в письме от 03.05.2023 № 03-07-11/40633.