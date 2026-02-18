❔ Будет ли НДС-вычет по товарным остаткам, купленным при ПСН
Налоговики разъяснили порядок применения НДС-вычета при переходе с ПСН на уплату НДС.
В 2025 году ИП применял патент (розничная торговля), а с 1 января 2026 стал плательщиком НДС по ставке 22%.
На 31 декабря 2025 на складе осталось на несколько млн нереализованных товарных остатков.
Можно ли принять к вычету НДС с товарных остатков, если товар не реализован, и есть подтверждающие документы и счета-фактуры от поставщиков, спросил ИП.
«Вычет НДС, предъявленного ИП, применяющему патентную систему налогообложения, при приобретении им товаров (работ, услуг, имущественных прав) после перехода на ОСНО не предусмотрен», — ответили налоговики.
Оснований принять к вычету входящий НДС, если товары приобретены в период деятельности на ПСН, а потом использованы в деятельности на ОСНО, нет.
Об этом писал Минфин в письме от 03.05.2023 № 03-07-11/40633.
