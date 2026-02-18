Доля средств населения в пассивах банков достигла максимума за 7 лет

У 96,8% клиентов размер вкладов до 1,4 млн рублей и только 1,1% хранит в банках больше 3 млн.

В 2025 году доля средств населения в пассивах банковской системы достигла максимального значения на горизонте 7 лет наблюдений и составила 35,1%. До этого максимальное значение было на 1 января 2020 года — 34,4%.

За год прирост средств населения составил 10,4 трлн рублей (+16,4%), что на 12,5% ниже показателя за 2024 год. Об этом сказано в исследовании Ассоциации российских банков (АРБ), результаты есть в распоряжении «Клерка».

Эксперты АБР впервые опубликовали оценку роста розничного индекса по итогам года и достигнутый максимум средств населения в пассивах банковской системы. Сами наблюдения ведутся с 2019 года.

Розничный индекс АРБ — это показатель совокупной доли розницы в банковском секторе РФ, он дает представление о доле розничных кредитов в активах и доле средств населения в пассивах.

Розничный индекс, достигнув максимального значения к концу 2019 года (27,14%), на протяжении 2020-2023 годов снижался и на начало 2024 года составил 25,08%, фактически вернувшись к уровню начала 2019 года.

«Основной причиной здесь стало значительное сокращение удельного веса средств физлиц в пассивах в последние 4 года, вызванное в том числе значительным оттоком валютных средств граждан на счета в иностранных банках», — сказано в исследовании.

По данным на 1 октября 2025, средний размер вклада физлица составил 426 тыс. рублей. Вклады на сумму до 1,4 млн рублей имеют 96,8% клиентов. Больше 3 млн в банках хранит 1,1% россиян, на них пришлось 48,8% от общего объема вкладов.