30% россиян скрывают часть дохода от супругов, а 39% ссорятся из-за денег

66% людей не скрывают сбережения от партнеров, но чем больше доход – тем больше тайных кубышек.

Россияне в целом доверяют своим партнерам в финансовых вопросах: 66% не скрывают от них доходы и сбережения.

Но 30% утаивают часть активов, причем доля растет прямо пропорционально доходам, сообщают «Финуслуги» (исследование есть у «Клерка»).

Так, большинство респондентов с зарплатой от 700 тысяч в месяц сообщили, что о размере их заработка и сбережений знают только они.

Среди женщин имеющих секретную кубышку немного больше, чем среди мужчин — 33% против 25%. Еще 5% опрошенных посвящают в информацию о своих сбережениях только родителей.

Доверяют сохранение накопленных средств россияне в основном супругам.

40% хранят капитал на личных счетах, 39% – отдают или готовы отдавать супругам, менее 15% – родителям (мужчины чаще, чем женщины). Отдают деньги детям 2% опрошенных мужчин и 9% женщин (чаще в возрасте от 55 лет).

Среди мужчин 46% доверяют или готовы доверить деньги жене.

К брачному договору большинство россиян относятся негативно, но это меняется с размером благосостояния.

Так, 41% мужчин против 37% женщин считают, что брачный договор – это признак недоверия в отношениях. Но 35% женщин и 29% мужчин назвали договор практичным инструментом. Еще 30% не придают значения брачному договору, но не откажут супругу в подписании, если тот попросит.

22% опрошенных мужчин готовы отдать все нажитое супруге с детьми при разводе.

Но чаще мужчины считают, что забрать имущество при расставании должен тот, кто платил него, а женщины – что тот, у кого остались дети.

53% россиян считают, что в семье работать должны оба. При этом 35% мужчин согласны содержать жену, если она откажется от карьеры, в том числе в пользу семьи.

Рассчитывают, что деньги будет зарабатывать только муж, 16% женщин. 60% выступили за обоюдный вклад в бюджет семьи. 22% готовы материально поддерживать мужа, если он перестанет работать ради заботы о семье.

Среди мужчин рассчитывают на то, что жена закроет их финансовые потребности, 7%. Готовы делать на постоянной основе 2% женщин.

80% россиян считают необходимым советоваться с партнером при совершении крупных покупок. 49% стараются вносить пропорциональный вклад в общие траты.

Ситуация, когда один партнер полностью берет на себя все расходы, встречается только в 15% случаев.

Ссоры из-за денег бывают у 39% пар. Причем разногласия усугубляются с ростом дохода, и наиболее часто возникают у россиян с зарплатой от 1 млн руб. в месяц (67%). Они жалуются на то, что у них просят слишком много денег.