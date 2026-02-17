Некоторые компании финансового рынка смогут не составлять консолидированную финотчетность
17 февраля 2026 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли правительственный закон, который отменит консолидированную финансовую отчетность для некоторых организаций.
Ее смогут не составлять:
страховые организации (за исключением медицинских, работающих исключительно в сфере ОМС);
НПФ и управляющие компании.
Освобождение от сдачи консолидированной финансовой отчетности будет при одновременном соблюдении трех условий:
Нет ценных бумах, которые допущены к организованным торгам.
Участники компании знают о решении не составлять отчетность.
Финансовая информация одной компании уже вошла в консолидированную отчетность другой внутри группы.
Право не сдавать отчетность не распространяется на кредитные организации и участников рынка, которые обязаны сдавать отчетность по другим федеральным законам.
Ожидается, что изменение снизит административное давление на компании, но сохранится полнота контроля и надзора.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
