Масленица общ моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Консолидация отчетности

Некоторые компании финансового рынка смогут не составлять консолидированную финотчетность

Страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям разрешат не сдавать консолидированную финансовую отчетность.

17 февраля 2026 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли правительственный закон, который отменит консолидированную финансовую отчетность для некоторых организаций.

Ее смогут не составлять:

  • страховые организации (за исключением медицинских, работающих исключительно в сфере ОМС);

  • НПФ и управляющие компании.

Освобождение от сдачи консолидированной финансовой отчетности будет при одновременном соблюдении трех условий:

  1. Нет ценных бумах, которые допущены к организованным торгам.

  2. Участники компании знают о решении не составлять отчетность.

  3. Финансовая информация одной компании уже вошла в консолидированную отчетность другой внутри группы.

Право не сдавать отчетность не распространяется на кредитные организации и участников рынка, которые обязаны сдавать отчетность по другим федеральным законам.

Ожидается, что изменение снизит административное давление на компании, но сохранится полнота контроля и надзора.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Автор

Контур
ЭДО

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Многие компании уже используют транспортный ЭДО: это удобное и безопасное решение для грузоотправителей, грузополучателей, экспедиторов и перевозчиков. С 1 сентября 2026 года переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) становится обязательным. Рассказываем, как начать работать по новым правилам и на что обратить внимание при выборе сервиса для работы.

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году
2
shwecip

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!