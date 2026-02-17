Некоторые компании финансового рынка смогут не составлять консолидированную финотчетность

Страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям разрешат не сдавать консолидированную финансовую отчетность.

17 февраля 2026 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли правительственный закон, который отменит консолидированную финансовую отчетность для некоторых организаций.

Ее смогут не составлять:

страховые организации (за исключением медицинских, работающих исключительно в сфере ОМС);

НПФ и управляющие компании.

Освобождение от сдачи консолидированной финансовой отчетности будет при одновременном соблюдении трех условий:

Нет ценных бумах, которые допущены к организованным торгам. Участники компании знают о решении не составлять отчетность. Финансовая информация одной компании уже вошла в консолидированную отчетность другой внутри группы.

Право не сдавать отчетность не распространяется на кредитные организации и участников рынка, которые обязаны сдавать отчетность по другим федеральным законам.

Ожидается, что изменение снизит административное давление на компании, но сохранится полнота контроля и надзора.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.