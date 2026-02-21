ОК УСН моб 3500
🔴 Вебинар: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС →
Налоги, взносы, пошлины

😮 Стало меньше должников по налогам

Введение с 1 ноября 2025 года внесудебного порядка взыскания налоговой задолженности с физических лиц дает первые результаты.

Если ранее задолженность по налогам могла быть взыскана только на основании судебного приказа, то теперь — как в судебном, так и во внесудебном порядке. Это зависит от согласия или несогласия налогоплательщика с суммой долга.

В связи с нововведениями предусмотрен плавный переход к новому механизму взыскания. Переходные положения предусматривают предварительное направление всем физлицам, имеющим задолженность, которая по новым правилам подлежит взысканию во внесудебном порядке, специального информационного сообщения.

«Направление такого сообщения сопровождается автоматическим приостановлением взыскания указанной задолженности на 30 дней для предоставления физическому лицу возможности определиться со своей позицией относительно необходимости подачи возражений для перехода к судебному порядку взыскания», — рассказывает УФНС по Орловской области.

Например, на 01.01.2026 задолженность по имущественным налогам физлиц в Орловской области уменьшилась на 38,8 млн рублей.

В ноябре-декабре 2025 года налоговым органом региона было направлено почти 30 тысяч таких сообщений о наличии отрицательного сальдо ЕНС. По истечении установленного срока для оспаривания и при отсутствии возражений должника в сальдо было восстановлено 28,1 млн рублей задолженности, которая по новым правилам взыскания будет списана с банковских счетов граждан без обращения в суд.

Такое информирование происходит не чаще одного раза в квартал в виде СМС или на электронную почту. А о том, что налоговой задолженности нет, отдельно не сообщают.

Автор

Закон и бизнес | Онлайн услуги 24
Ликвидация бизнеса

Ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Рано или поздно многие владельцы бизнеса сталкиваются с необходимостью закрыть свою компанию. Причины могут быть разные — от завершения проекта до экономической нецелесообразности дальнейшей деятельности. Если принято решение ликвидировать ООО добровольно, важно пройти процедуру правильно, чтобы избежать лишних проблем с налоговой инспекцией и возможных штрафов.

Ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Начать дискуссию

ГлавнаяЗащитник