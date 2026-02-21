😮 Стало меньше должников по налогам

Если ранее задолженность по налогам могла быть взыскана только на основании судебного приказа, то теперь — как в судебном, так и во внесудебном порядке. Это зависит от согласия или несогласия налогоплательщика с суммой долга.

В связи с нововведениями предусмотрен плавный переход к новому механизму взыскания. Переходные положения предусматривают предварительное направление всем физлицам, имеющим задолженность, которая по новым правилам подлежит взысканию во внесудебном порядке, специального информационного сообщения.

«Направление такого сообщения сопровождается автоматическим приостановлением взыскания указанной задолженности на 30 дней для предоставления физическому лицу возможности определиться со своей позицией относительно необходимости подачи возражений для перехода к судебному порядку взыскания», — рассказывает УФНС по Орловской области.

Например, на 01.01.2026 задолженность по имущественным налогам физлиц в Орловской области уменьшилась на 38,8 млн рублей.

В ноябре-декабре 2025 года налоговым органом региона было направлено почти 30 тысяч таких сообщений о наличии отрицательного сальдо ЕНС. По истечении установленного срока для оспаривания и при отсутствии возражений должника в сальдо было восстановлено 28,1 млн рублей задолженности, которая по новым правилам взыскания будет списана с банковских счетов граждан без обращения в суд.

Такое информирование происходит не чаще одного раза в квартал в виде СМС или на электронную почту. А о том, что налоговой задолженности нет, отдельно не сообщают.