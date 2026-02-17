👩⚖️ Субсидиарная ответственность директора: как защититься. Выпуск № 26 подкаста «Налоговое утро»
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов.
Обсуждаем постановление Пленума ВС № 42 от 23.12.2025. Когда руководитель будет отвечать за все долги компании, почему убытки не спасают от субсидиарки, как суды будут считать размер ответственности по каждому КДЛ.
