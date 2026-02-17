ФинМен моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Субсидиарная ответственность

👩‍⚖️ Субсидиарная ответственность директора: как защититься. Выпуск № 26 подкаста «Налоговое утро»

ВС РФ выпустил постановление, которое меняет подход к распределению ответственности между КДЛ.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов.

Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах.

Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!

Обсуждаем постановление Пленума ВС № 42 от 23.12.2025. Когда руководитель будет отвечать за все долги компании, почему убытки не спасают от субсидиарки, как суды будут считать размер ответственности по каждому КДЛ.

Топ-5 выпусков подкаста:

Ставьте лайки 💗, оставляйте ваши комментарии и не забудьте подписываться — вы помогаете делать наш подкаст лучше и популярнее среди бухгалтеров.

Приглашаем вас подписаться на канал «Клерка» в MAX Клерк.ру — весь для бухгалтера и на новый канал — Чат для бухгалтеров для общения с коллегами и вопросов.

Предлагайте новые темы выпусков для подкаста в комментариях под этой новостью.

Автор

Контур
ЭДО

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Многие компании уже используют транспортный ЭДО: это удобное и безопасное решение для грузоотправителей, грузополучателей, экспедиторов и перевозчиков. С 1 сентября 2026 года переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) становится обязательным. Рассказываем, как начать работать по новым правилам и на что обратить внимание при выборе сервиса для работы.

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году
2
shwecip

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!