Налоговики назвали ключевые возможности личного кабинета АУСН
Заместитель начальника отдела оказания государственных услуг № 1 по республике Коми Елена Белякова назвала ключевые функции личного кабинета АУСН на сайте ФНС:
банк автоматически классифицирует поступления и списания, но предприниматель может сам редактировать тип и вид операции в ЛК, если автоматическая разметка операций неверна;
в режиме реального времени можно отслеживать сальдо Единого налогового счета (ЕНС) и видеть задолженность;
из личного кабинета можно напрямую перейти к оплате, причем платежное поручение формируется с уже заполненными реквизитами.
Ранее мы сообщали, что налоговики стабилизировали передачу данных по АУСН после сбоев в начале 2026 года.
