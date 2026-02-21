Премиум ДЗО моб
Налоговики назвали ключевые возможности личного кабинета АУСН

Благодаря функционалу ЛК автоУСН банк сам размечает доходы и расходы, но если ошибается, это можно поправить переразметкой.

Заместитель начальника отдела оказания государственных услуг № 1 по республике Коми Елена Белякова назвала ключевые функции личного кабинета АУСН на сайте ФНС:

  • банк автоматически классифицирует поступления и списания, но предприниматель может сам редактировать тип и вид операции в ЛК, если автоматическая разметка операций неверна;

  • в режиме реального времени можно отслеживать сальдо Единого налогового счета (ЕНС) и видеть задолженность;

  • из личного кабинета можно напрямую перейти к оплате, причем платежное поручение формируется с уже заполненными реквизитами.

Ранее мы сообщали, что налоговики стабилизировали передачу данных по АУСН после сбоев в начале 2026 года.

