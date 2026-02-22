В личном кабинете АУСН есть особенности при наличии наемных работников
Вкладка «Сотрудники» личном кабинете АУСН на сайте ФНС выглядит так:
Для тех, у кого есть наемные работники, есть специальные разделы, где можно:
вести полный реестр сотрудников с
ИНН и контактами;
вносить сведения о выплатах и
удержанном НДФЛ;
формировать справки о доходах;
отслеживать статус передачи этих
данных в ФНС;
взаимодействовать с СФР — работать с запросами по больничным листам и
пособиям.
Эту информацию в своей презентации привела заместитель начальника отдела оказания государственных услуг № 1 УФНС по республике Коми Елена Белякова.
Ранее мы приводили разъяснения ФНС, нужно ли на АУСН сдавать отчетность по сотруднику, если нет выплат.
Начать дискуссию