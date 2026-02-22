В личном кабинете АУСН есть особенности при наличии наемных работников

В ЛК автоУСН предусмотрены специальные разделы по наемному персоналу.

Вкладка «Сотрудники» личном кабинете АУСН на сайте ФНС выглядит так:

Вкладка «Сотрудники» ЛК АУСН

Для тех, у кого есть наемные работники, есть специальные разделы, где можно:

вести полный реестр сотрудников с ИНН и контактами;

вносить сведения о выплатах и удержанном НДФЛ;

формировать справки о доходах;

отслеживать статус передачи этих данных в ФНС;

взаимодействовать с СФР — работать с запросами по больничным листам и пособиям.

Эту информацию в своей презентации привела заместитель начальника отдела оказания государственных услуг № 1 УФНС по республике Коми Елена Белякова.

