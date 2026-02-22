ОК БСН моб 3500
АУСН

В личном кабинете АУСН есть особенности при наличии наемных работников

В ЛК автоУСН предусмотрены специальные разделы по наемному персоналу.

Вкладка «Сотрудники» личном кабинете АУСН на сайте ФНС выглядит так:

Вкладка «Сотрудники» ЛК АУСН

Для тех, у кого есть наемные работники, есть специальные разделы, где можно:

  • вести полный реестр сотрудников с

    ИНН и контактами;

  • вносить сведения о выплатах и

    удержанном НДФЛ;

  • формировать справки о доходах;

  • отслеживать статус передачи этих

    данных в ФНС;

  • взаимодействовать с СФР — работать с запросами по больничным листам и

    пособиям.

Эту информацию в своей презентации привела заместитель начальника отдела оказания государственных услуг № 1 УФНС по республике Коми Елена Белякова.

Ранее мы приводили разъяснения ФНС, нужно ли на АУСН сдавать отчетность по сотруднику, если нет выплат.

