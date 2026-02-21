Возможно полное освобождение от обязанности декларировать доходы и сдавать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год

Освобождение от уплаты НДФЛ при продаже имущества напрямую зависит от сроков владения, суммы сделки и состава семьи.

При продаже имущества граждане имеют право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ — в виде документально подтвержденных расходов либо в размере, установленном НК РФ:

1 млн рублей в год — при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков, а также долей в перечисленных объектах;

по 250 тысяч — для иного недвижимого имущества и прочих объектов (кроме ценных бумаг).

«Если доход от продажи не превышает установленного лимита, декларацию можно не подавать. Но как только стоимость сделки или совокупная сумма продаж перешагивает этот порог, обязанность отчитаться по форме 3-НДФЛ сохраняется в полном объеме. При этом нужно учитывать, что если цена сделки меньше кадастровой стоимости объекта, то для налогообложения берется кадастровая стоимость объекта», — разъяснило УФНС.

При этом полностью освобождены от декларирования и от уплаты НДФЛ доходы от продажи недвижимости, находившейся в собственности более пяти лет. Либо более трех лет — при условии получения ее в наследство, в дар от близкого родственника, в порядке приватизации или если на момент продажи это было единственное жилье.

Аналогичное правило действует в отношении иного имущества, включая транспорт, при владении свыше трех лет.

Также установлена возможность освобождения семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости при соблюдении ряда условий.