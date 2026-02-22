Налоговики объяснили, почему получение вычета через работодателя удобнее

Подать заявление на имущественный и налоговый вычет по НДФЛ по расходам на приобретение жилья в 2026 году можно через работодателя. На социальный вычет тоже.

Получение вычета через работодателя удобнее по следующим причинам:

нет необходимости ждать окончания года, в котором есть право на вычет — получать «повышенный» доход можно уже в текущем году;

меньше список предоставляемых документов — не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и предоставлять справку о доходах;

не нужно ожидать камеральной проверки декларации и вносить коррективы в случае ошибок заполнения.

Для этого необходимо представить в ИФНС по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на имущественный вычет с приложением копий документов, подтверждающих это право. Форма заявления утверждена приказом ФНС от 29.10.2024 № ЕД-7-11/908@.

«Подать заявление на получение уведомления о праве на получение имущественных вычетов проще всего через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Для этого нужно перейти в раздел “Каталог обращений” - “Запросить справку (документы)” - “Заявление о подтверждении права на получение имущественных вычетов”», — объясняет УФНС.

Не позднее 30 календарных дней налоговый орган направит по ТКС либо на бумаге готовое уведомление работодателю, для которого этот документ — основание для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физлицу доходов до конца года.

Через работодателя можно также получить социальный вычет (по расходам на лечение, обучение, фитнес), вычет по взносам на добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни, а так же по взносам на негосударственное пенсионное обеспечение, и в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде взносов по договору долгосрочных сбережений.