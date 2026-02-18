Депутат рассказал, что требуют от Телеграм для продолжения работы в России
Требования Роскомнадзора к Telegram – реалистичные, их можно выполнить за месяц-полтора, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
«Первое – это открыть юрлицо. Второе – это переместить обработку и хранение персональных данных наших пользователей на территорию РФ. Открыть юрлицо – это неделя максимум. Переместить обработку персданных – это еще две-три недели», — пояснил депутат.
То есть весь комплекс требований Роскомнадзора можно выполнить в пределах месяца-полутора: открытие юрлица, хранение данных на территории РФ, уплата налогов в РФ и блокировка контента, уверен Свинцов.
Представители Telegram начали активно выполнять требования по блокировке незаконного контента и взаимодействовать с российскими ведомствами, поэтому прогнозы о скорой блокировке мессенджера могут не сбыться, добавил он.
«На мой взгляд, до 1 апреля Telegram заблокирован не будет», — подчеркнул Свинцов.
По его словам, за последнюю неделю мессенджер заблокировал более 230 тыс. каналов и единиц контента, которые нарушали действующее законодательство. То есть компания начала более активно взаимодействовать с российскими властями.
