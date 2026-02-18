Масл МП моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Цензура в интернете

Депутат рассказал, что требуют от Телеграм для продолжения работы в России

Роскомнадзор требует открыть юрлицо и переместить обработку и хранение персональных данных пользователей на территорию РФ.

Требования Роскомнадзора к Telegram – реалистичные, их можно выполнить за месяц-полтора, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Первое – это открыть юрлицо. Второе – это переместить обработку и хранение персональных данных наших пользователей на территорию РФ. Открыть юрлицо – это неделя максимум. Переместить обработку персданных – это еще две-три недели», — пояснил депутат.

То есть весь комплекс требований Роскомнадзора можно выполнить в пределах месяца-полутора: открытие юрлица, хранение данных на территории РФ, уплата налогов в РФ и блокировка контента, уверен Свинцов.

Представители Telegram начали активно выполнять требования по блокировке незаконного контента и взаимодействовать с российскими ведомствами, поэтому прогнозы о скорой блокировке мессенджера могут не сбыться, добавил он.

«На мой взгляд, до 1 апреля Telegram заблокирован не будет», — подчеркнул Свинцов.

По его словам, за последнюю неделю мессенджер заблокировал более 230 тыс. каналов и единиц контента, которые нарушали действующее законодательство. То есть компания начала более активно взаимодействовать с российскими властями.

Автор

Контур
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру зарабатывать больше в 2026 году и при чем здесь Контур

Чтобы обеспечить себя дополнительным источником дохода, совсем необязательно создавать новый продукт, расширять перечень услуг или искать еще одну работу. Есть более простой и эффективный способ, который не требует серьезных вложений — участие в партнерских программах. Рассказываем, как работает реферальная программа от Контура. 

Как бухгалтеру зарабатывать больше в 2026 году и при чем здесь Контур
1
Елена Швец

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!