ОК Новая форма ЕФС-1 моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Wildberries разрешил перепродавать любые товары, на рабочие обеды уходит 20 тысяч рублей в месяц, ВС не пересмотрел штраф Гугла на 91,5 квинтиллиона рублей

Подготовили обзор главных событий дня — 18 февраля 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Ретейлер «Лента» планирует заняться тепличным бизнесом. Она может стать вторым крупным ретейлером, проявившим интерес к тепличному бизнесу. Сейчас собственные комплексы среди федеральных сетей есть только у «Магнита» — в Краснодарском крае и Белгородской области.

  • Рабочие обеды обходятся россиянам в 20 тыс. рублей ежемесячно. Больше половины офисных сотрудников (59%) волнуются из-за расходов в рабочие дни. 32% признаются, что тратят слишком много и не представляют, как сжать бюджет, а 27% хотели бы экономить, но не понимают, с чего начать.

  • Мошенники стали обманывать россиян под предлогом уборки снега. Они предоставляют жертвам поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество техники и даже ее госзнаки. После получения предоплаты аферисты прерывают связь и блокируют аккаунты и телефоны.

  • В 2025 году сборы фильмов теневого проката в России сократились на 35% — до 2,8 млрд рублей, число зрителей — на 40%, до 6,3 млн. 

  • В России появился первый веганский алкоголь, сертификат получил производитель «Башспиртпром». В веганских продуктах нет ингредиентов животного происхождения — молока, яиц, меда, ароматизаторов и красителей на основе насекомых.

  • По итогам 2025 года российские поставки шоколада в Казахстан достигли исторического максимума — $334,5 млн.

  • В 2025 году в российских гостиницах остановились 4,78 млн иностранцев, что на 14,9% больше, чем годом ранее.

  • Wildberries расширил раздел «Ресейл»: если раньше там можно было перепродать товары, купленные на маркетплейсе, то сейчас для продажи доступны любые товары. Это станет универсальной площадкой для частных объявлений.

  • Сервис доставки и курьерских услуг СДЭК консолидировал платежный инструмент CDEK Pay, выкупив у его основателя Алексея Антипина 49% в компании.

  • «Альфа-Капитал» и Альфа-Банк договорились с А1 о создании инвестиционного фонда объемом до 30 млрд руб. Он рассчитан на инвестиции в российские активы.

  • «Яндекс» существенно повысил эффективность обучения больших языковых моделей (LLM), добившись годовой экономии в 4,8 млрд рублей.

  • Верховный суд не стал пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей. Квинтиллион — это единица с 18 нулями.

  • В Москве и Подмосковье 19 февраля 2026 ожидается сильный снег с метелью, гололедицей и заносами на дорогах. Объявили оранжевый уровень погодной опасности.

  • Сайт аэропорта Шереметьево возобновил работу.

  • Минобрнауки и Российская академия наук планируют уточнить требования к диссертациям по гуманитарным специальностям из-за развития искусственного интеллекта. 

  • Европейский парламент отключил функции искусственного интеллекта на планшетах, которые он выдает депутатам, сославшись на соображения кибербезопасности. 

  • Илон Маск предложил Netflix снять сериал, в котором он предстал бы темнокожим. Его вдохновило, как искусственный интеллект сгенерировал его с темной кожей.

Автор

DataDoc
Ведение документооборота

Как помогли юристу избавиться от десятков папок на рабочем столе и сократили время работы с документами в 12 раз 

Рассказываем, как одно рабочее пространство в конструкторе документов DataDoc помогло юридическому консультанту автоматизировать документооборот сразу в трех компаниях и высвободить свое рабочее время из операционной рутины.

Как помогли юристу избавиться от десятков папок на рабочем столе и сократили время работы с документами в 12 раз 

Комментарии

14
ГлавнаяМасленица!