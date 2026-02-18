⚡️ Итоги дня: Wildberries разрешил перепродавать любые товары, на рабочие обеды уходит 20 тысяч рублей в месяц, ВС не пересмотрел штраф Гугла на 91,5 квинтиллиона рублей
Ретейлер «Лента» планирует заняться тепличным бизнесом. Она может стать вторым крупным ретейлером, проявившим интерес к тепличному бизнесу. Сейчас собственные комплексы среди федеральных сетей есть только у «Магнита» — в Краснодарском крае и Белгородской области.
Рабочие обеды обходятся россиянам в 20 тыс. рублей ежемесячно. Больше половины офисных сотрудников (59%) волнуются из-за расходов в рабочие дни. 32% признаются, что тратят слишком много и не представляют, как сжать бюджет, а 27% хотели бы экономить, но не понимают, с чего начать.
Мошенники стали обманывать россиян под предлогом уборки снега. Они предоставляют жертвам поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество техники и даже ее госзнаки. После получения предоплаты аферисты прерывают связь и блокируют аккаунты и телефоны.
В 2025 году сборы фильмов теневого проката в России сократились на 35% — до 2,8 млрд рублей, число зрителей — на 40%, до 6,3 млн.
В России появился первый веганский алкоголь, сертификат получил производитель «Башспиртпром». В веганских продуктах нет ингредиентов животного происхождения — молока, яиц, меда, ароматизаторов и красителей на основе насекомых.
По итогам 2025 года российские поставки шоколада в Казахстан достигли исторического максимума — $334,5 млн.
В 2025 году в российских гостиницах остановились 4,78 млн иностранцев, что на 14,9% больше, чем годом ранее.
Wildberries расширил раздел «Ресейл»: если раньше там можно было перепродать товары, купленные на маркетплейсе, то сейчас для продажи доступны любые товары. Это станет универсальной площадкой для частных объявлений.
Сервис доставки и курьерских услуг СДЭК консолидировал платежный инструмент CDEK Pay, выкупив у его основателя Алексея Антипина 49% в компании.
«Альфа-Капитал» и Альфа-Банк договорились с А1 о создании инвестиционного фонда объемом до 30 млрд руб. Он рассчитан на инвестиции в российские активы.
«Яндекс» существенно повысил эффективность обучения больших языковых моделей (LLM), добившись годовой экономии в 4,8 млрд рублей.
Верховный суд не стал пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей. Квинтиллион — это единица с 18 нулями.
В Москве и Подмосковье 19 февраля 2026 ожидается сильный снег с метелью, гололедицей и заносами на дорогах. Объявили оранжевый уровень погодной опасности.
Сайт аэропорта Шереметьево возобновил работу.
Минобрнауки и Российская академия наук планируют уточнить требования к диссертациям по гуманитарным специальностям из-за развития искусственного интеллекта.
Европейский парламент отключил функции искусственного интеллекта на планшетах, которые он выдает депутатам, сославшись на соображения кибербезопасности.
Илон Маск предложил Netflix снять сериал, в котором он предстал бы темнокожим. Его вдохновило, как искусственный интеллект сгенерировал его с темной кожей.
Комментарии14
когда твои траты находятся на самом минумуме....
как же их ещё-то сократить?
Запускайте Берлагу!
значит.... во всём другом остальном алкоголе, что был до этого, да и сейчас, кроме этого первооткрывателя.... везде были молоко, яйца, мёд, амортизаторы, остатки раздавленных насекомых .... ?
А я и не знал всё это время!
ПС
постойте.... это видимо такой завуалированный призыв или пить бросать , причём в абсолюте напрочь.
Или пить, но только у этих.....