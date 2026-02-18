⚡️ Итоги дня: Wildberries разрешил перепродавать любые товары, на рабочие обеды уходит 20 тысяч рублей в месяц, ВС не пересмотрел штраф Гугла на 91,5 квинтиллиона рублей

Ретейлер «Лента» планирует заняться тепличным бизнесом. Она может стать вторым крупным ретейлером, проявившим интерес к тепличному бизнесу. Сейчас собственные комплексы среди федеральных сетей есть только у «Магнита» — в Краснодарском крае и Белгородской области.

Рабочие обеды обходятся россиянам в 20 тыс. рублей ежемесячно. Больше половины офисных сотрудников (59%) волнуются из-за расходов в рабочие дни. 32% признаются, что тратят слишком много и не представляют, как сжать бюджет, а 27% хотели бы экономить, но не понимают, с чего начать.

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом уборки снега. Они предоставляют жертвам поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество техники и даже ее госзнаки. После получения предоплаты аферисты прерывают связь и блокируют аккаунты и телефоны.

В 2025 году сборы фильмов теневого проката в России сократились на 35% — до 2,8 млрд рублей, число зрителей — на 40%, до 6,3 млн.

В России появился первый веганский алкоголь, сертификат получил производитель «Башспиртпром». В веганских продуктах нет ингредиентов животного происхождения — молока, яиц, меда, ароматизаторов и красителей на основе насекомых.

По итогам 2025 года российские поставки шоколада в Казахстан достигли исторического максимума — $334,5 млн.

В 2025 году в российских гостиницах остановились 4,78 млн иностранцев, что на 14,9% больше, чем годом ранее.

Wildberries расширил раздел «Ресейл»: если раньше там можно было перепродать товары, купленные на маркетплейсе, то сейчас для продажи доступны любые товары. Это станет универсальной площадкой для частных объявлений.

Сервис доставки и курьерских услуг СДЭК консолидировал платежный инструмент CDEK Pay, выкупив у его основателя Алексея Антипина 49% в компании.

«Альфа-Капитал» и Альфа-Банк договорились с А1 о создании инвестиционного фонда объемом до 30 млрд руб. Он рассчитан на инвестиции в российские активы.

«Яндекс» существенно повысил эффективность обучения больших языковых моделей (LLM), добившись годовой экономии в 4,8 млрд рублей.

Верховный суд не стал пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей. Квинтиллион — это единица с 18 нулями.

В Москве и Подмосковье 19 февраля 2026 ожидается сильный снег с метелью, гололедицей и заносами на дорогах. Объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Сайт аэропорта Шереметьево возобновил работу.

Минобрнауки и Российская академия наук планируют уточнить требования к диссертациям по гуманитарным специальностям из-за развития искусственного интеллекта.

Европейский парламент отключил функции искусственного интеллекта на планшетах, которые он выдает депутатам, сославшись на соображения кибербезопасности.