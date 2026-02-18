🙅 Назвали самые частые причины отказов в трудоустройстве
Чаще всего отказ в приеме на работу связан с недостатком навыков и низкой квалификацией соискателей: 39,8% случаев. Такие результаты получили эксперты системы для подбора персонала Talantix (есть у «Клерка»).
Доля таких отказов за год выросла: в 2024 году из-за недостатка квалификации отказали в 34,1% случаев.
В 2025 году с отказами из-за несоответствия компетенций особенно часто сталкивались комплаенс-менеджеры (85,5%), коммерческие директоры (72,7%), а также арт-директоры и креативные директоры (71,3%), добавили эксперты.
По другим причинам отказывали гораздо реже:
8,1% — из-за гостинга со стороны кандидатов, то есть претенденты переставали выходить на связь после оффера или не приходили в первый рабочий день. Чаще всего с таким явлением сталкивались работодатели мастеров ногтевого сервиса (36,2% отказов), продавцов-консультантов и кассиров (35,6%), маляров и штукатуров (24,9%).
6,8% — из-за неподходящих условий работы: соискателей не устраивали график, занятость или расположение рабочего места. Чаще других это касалось кандидатов в диспетчеры (24,5%), механики (22,3%) и промоутеры (21,7%).
5,7% — из-за расхождений во взглядах на зарплату. Эта причина касалась оценщиков (53,1%), продуктовых аналитиков (21%), финансовых и инвестиционных аналитиков (21,4%).
«До 15% откликнувшихся на вакансии соискателей не доходят до трудоустройства из-за того, что нашли работу в другом месте раньше, чем с ними связался рекрутер», — добавила директор по развитию Talantix Марина Хадина.
Среди других причин несостоявшегося трудоустройства были:
отказ кандидата по причине того, что ему не интересна компания или вакансия (5,7%);
отказ со стороны заказчика подбора (2,3%);
контроффер кандидату от текущего работодателя (1,1%);
меньше 1% — культурные и личностные особенности или непрохождение проверки службы безопасности.
В ходе исследования проанализировали обезличенные данные 8,2 млн причин несостоявшегося трудоустройства, которые указали рекрутеры в 2025 году.
Комментарии1
Реальные причины отказа:
1. Внешность (по одёжке встречают).
2. Возраст.
3. Политическая лояльность/нелояльность.
3. Готовность работать с душой (без выходных и оплачиваемых переработок).
Если дело дойдет до квалификации - по уму провожают :-)