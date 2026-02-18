🙅 Назвали самые частые причины отказов в трудоустройстве

Почти 40% отказов в приеме на работу связаны с несоответствием квалификации соискателей.

Чаще всего отказ в приеме на работу связан с недостатком навыков и низкой квалификацией соискателей: 39,8% случаев. Такие результаты получили эксперты системы для подбора персонала Talantix (есть у «Клерка»).

Доля таких отказов за год выросла: в 2024 году из-за недостатка квалификации отказали в 34,1% случаев.

В 2025 году с отказами из-за несоответствия компетенций особенно часто сталкивались комплаенс-менеджеры (85,5%), коммерческие директоры (72,7%), а также арт-директоры и креативные директоры (71,3%), добавили эксперты.

По другим причинам отказывали гораздо реже:

8,1% — из-за гостинга со стороны кандидатов , то есть претенденты переставали выходить на связь после оффера или не приходили в первый рабочий день. Чаще всего с таким явлением сталкивались работодатели мастеров ногтевого сервиса (36,2% отказов), продавцов-консультантов и кассиров (35,6%), маляров и штукатуров (24,9%).

6,8% — из-за неподходящих условий работы : соискателей не устраивали график, занятость или расположение рабочего места. Чаще других это касалось кандидатов в диспетчеры (24,5%), механики (22,3%) и промоутеры (21,7%).

5,7% — из-за расхождений во взглядах на зарплату. Эта причина касалась оценщиков (53,1%), продуктовых аналитиков (21%), финансовых и инвестиционных аналитиков (21,4%).

«До 15% откликнувшихся на вакансии соискателей не доходят до трудоустройства из-за того, что нашли работу в другом месте раньше, чем с ними связался рекрутер», — добавила директор по развитию Talantix Марина Хадина.

Среди других причин несостоявшегося трудоустройства были:

отказ кандидата по причине того, что ему не интересна компания или вакансия (5,7%);

отказ со стороны заказчика подбора (2,3%);

контроффер кандидату от текущего работодателя (1,1%);

меньше 1% — культурные и личностные особенности или непрохождение проверки службы безопасности.

В ходе исследования проанализировали обезличенные данные 8,2 млн причин несостоявшегося трудоустройства, которые указали рекрутеры в 2025 году.

Подробнее о том, как нанимать и увольнять работников, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи». Вы научитесь составлять договоры, вести трудовые книжки, начислять премии, предоставлять отгулы и работать с персданными.

Цена курса со скидкой 73%: 8 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.